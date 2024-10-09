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"يقاتلون وكأنهم في أول يوم من الحرب".. ذعر إسرائيلي من قدرات المقاومة في غزة

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 09-10-2024 10:22 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت وكالة i24 الإسرائيلية أن قوات الجيش في مخيم جباليا أكدت أن الأنفاق التي أُعلن تدميرها قبل أكثر من ستة أشهر، قد عادت إلى العمل الآن ويستخدمها مقاتلو "حماس" بنشاط.اضافة اعلان


وأضافت: "عناصر حماس يقاتلون كما قاتلوا في بداية الحرب، من حيث عددهم وأسلحتهم وشجاعتهم وجرأتهم في الوصول إلى قواتنا، ومستوى قتالهم يتزايد ولا ينقص".

وتابعت الوكالة نقلا عن جنود الجيش العاملين في جباليا: "مقاتلو حماس كانوا منظمين جيدا ومستعدين لدخولنا، وقاموا بتركيب كاميرات مراقبة وفخخوا المنازل وأغلقوا الأبواب. إنهم يقاتلون كما لو أنهم في بداية الحرب في كمية ومستوى الأسلحة والرغبة في القتال، من يقرر التراجع منهم يغادر دون مشاكل وتحت الحماية".

روسيا اليوم
 
gnews

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