يونيسيف: 28 طفلا يستشهدون بغزة يوميا جراء القصف والتجويع

07:52 ص

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الوكيل الإخباري- قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إن نحو 28 طفلا يستشهدون يوميا في قطاع غزة، جراء القصف والتجويع الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 660 يوما. اضافة اعلان





وأوضحت المنظمة أن الأطفال في غزة يواجهون الموت جراء القصف وسوء التغذية والجوع ونقص المساعدات والخدمات الحيوية. وأضافت "في غزة يُقتل يوميا ما معدله 28 طفلا، أي بحجم صف دراسي واحد".



وشددت المنظمة الأممية على أن أطفال قطاع غزة بحاجة إلى الغذاء والماء والدواء والحماية. والأهم من ذلك كله، هم بحاجة إلى وقف إطلاق النار، الآن.

