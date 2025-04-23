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1,928 شهيدا وأكثر من 117 إصابة في غزة منذ 18 آذار

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 23-04-2025 07:11 م
الوكيل الإخباري-   ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول 2023 حتى الأربعاء، إلى 51,305 شهداء و117,096 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة، في التقرير اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي بلغت 1,928 شهيدا، و5,055 إصابة.

وأوضحت أن 39 شهيدا و105 مصابين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية.

وأكدت أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 
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