10شهداء وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال لمناطق في غزة

واستشهد أربعة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، إثر غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في بلدة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.
وارتفع عدد المصابين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة سوق مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة صباح اليوم إلى 33 جريحا.
واستشهدت امرأة وطفلة في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بحي النصر غربي مدينة غزة.
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