10شهداء وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال لمناطق في غزة

الوكيل الإخباري- استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب العشرات، فجر اليوم السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج همام بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

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واستشهد أربعة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، إثر غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في بلدة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.



وارتفع عدد المصابين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة سوق مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة صباح اليوم إلى 33 جريحا.