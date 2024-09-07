 
السبت 2024-09-07 12:50 م
 

 

10شهداء وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال لمناطق في غزة

غزة
غزة
السبت، 07-09-2024 09:47 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب العشرات، فجر اليوم السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج همام بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

اضافة اعلان


واستشهد أربعة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، إثر غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في بلدة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.


وارتفع عدد المصابين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة سوق مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة صباح اليوم إلى 33 جريحا.


واستشهدت امرأة وطفلة في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بحي النصر غربي مدينة غزة.

 
gnews

أحدث الأخبار

خضار وفواكه

أخبار محلية اربد: 1199 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي

الرئيس السابق لجهاز الشاباك ناداف أرغمان

فلسطين الرئيس السابق للشاباك: علينا وقف القتال في غزة الآن

تعبيرية

طب وصحة متى يشير ألم اليد للاصابة بمشكلة قلبية؟

ارشيفية

أخبار محلية 5 % نسبة الأمية بالأردن

من المصدر

أخبار محلية بالأسماء.. التربية تعلن مرشحي دبلوم إعداد المعلمين المنتهي بالتعيين

غزة

فلسطين صحة غزة: 4 مجازر خلال 48 ساعة

مكياج وردي مشرق وتسريحة شعر الكعكة المنخفضة ( من صيحات الموضة)

المرأة والجمال أبرز صيحات الجمال من أسبوع دبي للموضة لموسم ربيع وصيف 2025

ارشيفية

عربي ودولي خفر السواحل الليبي يعترض 64 مهاجرا في طريقهم إلى أوروبا



 


الأكثر مشاهدة