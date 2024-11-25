10 آلاف خيمة تلفت وتشرد النازحون فيها خلال يومين في غزة

وقال المكتب في بيان، الاثنين، إن ما نسبته 81% من خيام النازحين أصبحت غير صالحة للاستخدام، بعد تلف واهتراء 110 آلاف خيمة من أصل 135 ألف خيمة بحاجة لتغيير واستبدال فوري، نتيجة حرارة أشعة الشمس في فصل الصيف، و دخول المنخفضات الجوية وفصل الشتاء وجرف أمواج البحر لآلاف الخيام المصنوعة من القماش والنايلون، خاصة بعد مرور أكثر من 416 يوم على الحرب.
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