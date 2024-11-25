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10 آلاف خيمة تلفت وتشرد النازحون فيها خلال يومين في غزة

غزة
غزة
الإثنين، 25-11-2024 06:17 م
الوكيل الإخباري-   أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن تلف قرابة 10 آلاف خيمة يمكث فيها النازحون مع دخول فصل الشتاء والمنخفض الجوي الأخير، حيث جرفت مياه البحر الخيام بعد امتداد الأمواج بسبب دخول المنخفض الجوي.اضافة اعلان


وقال المكتب في بيان، الاثنين، إن ما نسبته 81% من خيام النازحين أصبحت غير صالحة للاستخدام، بعد تلف واهتراء 110 آلاف خيمة من أصل 135 ألف خيمة بحاجة لتغيير واستبدال فوري، نتيجة حرارة أشعة الشمس في فصل الصيف، و دخول المنخفضات الجوية وفصل الشتاء وجرف أمواج البحر لآلاف الخيام المصنوعة من القماش والنايلون، خاصة بعد مرور أكثر من 416 يوم على الحرب.
 
gnews

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