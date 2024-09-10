10 اصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال طولكرم

الوكيل الإخباري- أصيب 10 فلسطينيين بجروح، بينهم إصابة خطيرة، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة طولكرم.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 8 إصابات وصلت إلى مستشفى الإسراء، وإصابتان إلى مستشفى طولكرم الحكومي، وجميعها بين طفيفة ومتوسطة.



وأصيب خلال الاقتحام عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي، من بينهم مسعف، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام تجاههم خلال اقتحامها لمخيم طولكرم.