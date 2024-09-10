10 اصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال طولكرم

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 8 إصابات وصلت إلى مستشفى الإسراء، وإصابتان إلى مستشفى طولكرم الحكومي، وجميعها بين طفيفة ومتوسطة.
وأصيب خلال الاقتحام عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي، من بينهم مسعف، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام تجاههم خلال اقتحامها لمخيم طولكرم.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر وقوع عدة إصابات برصاص الاحتلال، منها إصابة في الركبة في مخيم طولكرم، إضافة إلى إصابة خطيرة في محيط المستشفى تمنع قوات الاحتلال طواقم الهلال من الوصول إليها.
وفا
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