10 شهداء إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي غزة وخان يونس

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طيران الاحتلال استهدف الفلسطينيين في شارع النفق وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 منهم، وإصابة آخرين بجروح، غالبيتهم خطيرة.
كما استشهد 3 فلسطينيين بينهم فتاة، إثر قصف شنه طيران الاحتلال الحربي، على منزل، وقصف بالمدفعية على مدينة خان يونس جنوب القطاع.
وقالت وفا، إن الفتاة ليان إبراهيم عمران، والشاب سعد إبراهيم عمران، استشهدا، وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة عمران في بلدة الفخاري، فيما استشهد إبراهيم كامل أبو ريدة برصاص أطلقته مدفعية الاحتلال في قرية عبسان شرق خان يونس.
وقالت مصادر طبية، إن 38 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر الخميس، بينهم 30 في شمال القطاع.
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