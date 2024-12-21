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10 شهداء بينهم 7 أطفال جراء قصف الاحتلال منزلا في غزة

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 21-12-2024 08:00 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد 10 فلسطينيين، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، منزلًا في جباليا النزلة، شمال قطاع غزة.

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وقال مراسل "وفا" إن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا لعائلة خلة في جباليا النزلة، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم 7 أطفال، وإصابة آخرين.


وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,206 فلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,512 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

 
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