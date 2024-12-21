10 شهداء بينهم 7 أطفال جراء قصف الاحتلال منزلا في غزة

الوكيل الإخباري- استشهد 10 فلسطينيين، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، منزلًا في جباليا النزلة، شمال قطاع غزة.

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وقال مراسل "وفا" إن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا لعائلة خلة في جباليا النزلة، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم 7 أطفال، وإصابة آخرين.