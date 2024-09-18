10 شهداء جراء قصف الاحتلال مدرسة ومركبة في غزة

وفي حادث آخر، استشهد فلسطينيان وأصيب 11، إثر استهداف مركبة مدنية بقصف من طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب القطاع.
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