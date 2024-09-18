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10 شهداء جراء قصف الاحتلال مدرسة ومركبة في غزة

غزة
غزة
الأربعاء، 18-09-2024 04:50 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت مديرية الدفاع المدني في غزة، استشهاد 8 فلسطينيين، بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة آخرين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة "ابن الهيثم" التي كانت تؤوي نازحين قرب مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة.

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وفي حادث آخر، استشهد فلسطينيان وأصيب 11، إثر استهداف مركبة مدنية بقصف من طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

 
gnews

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