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10 شهداء في غارة إسرائيلية جديدة على غزة

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 17-12-2024 06:45 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 10 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وإصابة آخرين بجروح خطيرة إثر غارة إسرائيلية على منزل في حي الدرج (شرقي مدينة غزة) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

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وقالت مصادر طبية إن الشهداء وصلوا أشلاء متفحمة إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة، بينما تبحث فرق الدفاع المدني عن مفقودين تحت الأنقاض بعد سيطرتها على الحرائق التي اندلعت بسبب القصف.


وفي وقت سابق، قالت مصادر طبية للجزيرة إن الغارات الإسرائيلية على مناطق في قطاع غزة أسفرت منذ فجر الاثنين عن سقوط 19 شهيدًا وعشرات الجرحى."

 
gnews

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