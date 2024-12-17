10 شهداء في غارة إسرائيلية جديدة على غزة

وقالت مصادر طبية إن الشهداء وصلوا أشلاء متفحمة إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة، بينما تبحث فرق الدفاع المدني عن مفقودين تحت الأنقاض بعد سيطرتها على الحرائق التي اندلعت بسبب القصف.
وفي وقت سابق، قالت مصادر طبية للجزيرة إن الغارات الإسرائيلية على مناطق في قطاع غزة أسفرت منذ فجر الاثنين عن سقوط 19 شهيدًا وعشرات الجرحى."
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