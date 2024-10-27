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10 شهداء في قصف الاحتلال منزلا يؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 27-10-2024 06:20 ص

الوكيل الإخباري-    استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، الليلة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً يؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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وأفادت مصادر ، باستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح، بالإضافة إلى عدد من المفقودين، جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة غباين الذي يسكنه نازحون من عائلة الكحلوت بمشروع بيت لاهيا، وسط مناشدات لانتشالهم.


وكان أكثر من 35 فلسطينياً استشهدوا، بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا يضم خمسة منازل على الأقل قرب الدوار الغربي في بلدة بيت لاهيا، تعود لعائلات أبو شدق، المصري، وسلمان.


وتواصل قوات الاحتلال منذ الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، اجتياحها البري وقصفها العنيف لمناطق مختلفة من محافظة شمال غزة بالتزامن مع استمرار مساعيها لإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.


وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,924 فلسطينياً، وإصابة 100,833 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

 
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