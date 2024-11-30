 
السبت 2024-11-30 09:31 ص
 

10 شهداء في قصف للاحتلال على حي الشيخ رضوان شمال غرب غزة

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 30-11-2024 07:54 ص

الوكيل الإخباري-   استُشهد 10 فلسطينيين وأُصيب آخرون، ليل الجمعة -السبت، في قصف شنّته طائرات الاحتلال واستهدف شقة سكنية لعائلة السردي في حي الشيخ رضوان، شمال غرب غزة.

اضافة اعلان


وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,363 فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,070 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة لن تتوقعه.. طعام شائع يساهم في خفض الكوليسترول والسكري

ا

عربي ودولي الهند تخطط لإرسال مهمة لاستكشاف كوكب الزهرة

من آثار الهجوم على قناة في شمال كوسوفو

عربي ودولي كوسوفو تتهم عصابات صربية بالهجوم على شبكات مياه الشرب

..

أخبار محلية 45-15 قرشا كيلو البندورة في السوق المركزي

مي عز الدين

فن ومشاهير بعد وفاة والدتها.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

أرشيفية لمروحية روسية فوق سماء سوريا

عربي ودولي سوريا تتلقى "وعدا" بمساعدات عسكرية روسية إضافية

ا

عربي ودولي "بلومبرغ": ترودو يصل إلى فلوريدا لمقابلة ترامب

أرشيفية

فلسطين الأمم المتحدة: الأعمال العدائية لا تزال تعرض الفلسطينيين لخطر كبير في غزة



 




الأكثر مشاهدة