10 شهداء في قصف للاحتلال على حي الشيخ رضوان شمال غرب غزة

الوكيل الإخباري- استُشهد 10 فلسطينيين وأُصيب آخرون، ليل الجمعة -السبت، في قصف شنّته طائرات الاحتلال واستهدف شقة سكنية لعائلة السردي في حي الشيخ رضوان، شمال غرب غزة.

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