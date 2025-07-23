10 وفيات جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال 24 ساعة

01:47 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/739351 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأربعاء، عن تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية. اضافة اعلان





وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية وصل إلى 111 حالة وفاة.



وكان مجمّع الشفاء الطبّي أعلن الثلاثاء عن أنّ 21 طفلا توفّوا في غزة خلال الساعات الـ72 الماضية "بسبب سوء التغذية والمجاعة"، مع بلوغ الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع مستويات غير مسبوقة وتحذير الأمم المتحدة من أن "المجاعة تقرع كل الأبواب".