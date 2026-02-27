100 ألف مصل يؤدون الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى رغم القيود المشددة

01:53 م

أدّى نحو 100 ألف مصلٍّ صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى، رغم القيود المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين القادمين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس المحتلة.





وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية على حاجزي قلنديا شمال القدس المحتلة، وبيت لحم المؤدي لمدينة القدس.



ورغم القيود العسكرية المشددة، إلا أن آلاف الفلسطينيين توافدوا منذ الصباح، عبر حاجز قلنديا العسكري حيث عزز جيش الاحتلال قواته على الحاجز، ودقّق في هويات الفلسطينيين، ومنع من هم دون سن 55 عاما من الرجال و50 عاما من النساء وحصلوا على "تصاريح خاصة"، من دخول القدس.



وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الاحتلال منع مئات الفلسطينيين من دخول الحاجزين للوصول إلى مدينة القدس المحتلة، لأداة صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى المبارك.



كما فرضت قوات الاحتلال قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، ودققت في هويات الشبان على مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد، ومنعت عددا منهم من الدخول.





