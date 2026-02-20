الجمعة 2026-02-20 10:15 م

100 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى

الجمعة، 20-02-2026 09:50 م

الوكيل الإخباري- أدى نحو 100 ألف مصل، مساء اليوم الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان لها، إن 100 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، رغم القيود والإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين، ومنعها المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية من الوصول إليه.


وكانت قوات الاحتلال، قد منعت آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى ظهر اليوم، وأعادت الآلاف عن حاجزي قلنديا، شمال القدس المحتلة، و(300) الفاصل بين مدينتي القدس وبيت لحم.


يشار إلى أن قوات الاحتلال عززت من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس ومحيطها، وعلى بوابات المسجد الأقصى، لمنع وصول المصلين إليه، بينما قامت في الأيام الأخيرة بتسليم أكثر من 300 مقدسي إبعادا عن المسجد الأقصى خلال الشهر الفضيل.

 
 


