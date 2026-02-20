100 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- أدى نحو 100 ألف مصل، مساء اليوم الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان لها، إن 100 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، رغم القيود والإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين، ومنعها المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية من الوصول إليه.



وكانت قوات الاحتلال، قد منعت آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى ظهر اليوم، وأعادت الآلاف عن حاجزي قلنديا، شمال القدس المحتلة، و(300) الفاصل بين مدينتي القدس وبيت لحم.