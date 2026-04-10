100 ألف يؤدون صلاة الجمعة في "الأقصى" بعد إغلاقه 40 يومًا

الوكيل الإخباري- أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة الأولى في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بعد إغلاقه ومنع الاحتلال الإسرائيلي الصلاة فيه مدة 40 يوماً بذريعة الحرب مع إيران. اضافة اعلان





وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن 100 ألف مصلّ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.



وشهدت باحات المسجد توافد المصلين منذ ساعات الصباح الباكر، في أول فرصة لأداء صلاة الجمعة داخله منذ أسابيع، حيث اكتظت بالمصلين من مختلف الفئات العمرية، في مشهد عكس شوق الفلسطينيين للعودة إلى المسجد بعد انقطاع قسري طويل.



وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع مدينة القدس، ونصبت السواتر الحديدية عند بوابات البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وأوقفت الشبان وفحصت هوياتهم، واحتجزت بعضهم.



ومنعت قوات الاحتلال المرابطين المبعدين عن المسجد الأقصى من أداء صلاة الجمعة في محيط المسجد وطريق المجاهدين في باب الأسباط بالبلدة القديمة في القدس.







