100 ألف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "أكثر من 100 ألف أدَّوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى"، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة ومن داخل أراضي عام 1948، إذ تمنع سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.
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