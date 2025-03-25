الثلاثاء 2025-03-25 11:39 م
 

100 ألف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
 
الثلاثاء، 25-03-2025 11:03 م
الوكيل الإخباري-   أدى 100 ألف مصلّ صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان الفضيل في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشدّدة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.اضافة اعلان


وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "أكثر من 100 ألف أدَّوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى"، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة ومن داخل أراضي عام 1948، إذ تمنع سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.
 
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