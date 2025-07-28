الإثنين 2025-07-28 07:25 م
 

100 شهيد في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 28-07-2025 06:01 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة، إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 100 شهيد، منهم شهيدان انتشال، و382 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.


وبينت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول2023، ارتفعت إلى 59921 شهيدًا و 145233 إصابة، بينهم 8755 شهيدًا 33192 إصابة
منذ 18 آذار 2025.

 
 
gnews

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