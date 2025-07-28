100 شهيد في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة، إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 100 شهيد، منهم شهيدان انتشال، و382 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.