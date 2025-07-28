100 شهيد في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.
وبينت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول2023، ارتفعت إلى 59921 شهيدًا و 145233 إصابة، بينهم 8755 شهيدًا 33192 إصابة
منذ 18 آذار 2025.
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