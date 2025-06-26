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103 شهداء في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

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غزة
 
الخميس، 26-06-2025 03:47 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، عن أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 103 شهداء، و 219 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 56259 شهيدا و 132458 إصابة منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023م.

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وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أنه لا زال هنالك العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 
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