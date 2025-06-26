103 شهداء في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، عن أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 103 شهداء، و 219 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 56259 شهيدا و 132458 إصابة منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023م.

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