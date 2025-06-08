108 شهداء في قطاع غزة خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة، إن 108 شهداء، و 393 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. اضافة اعلان





وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن عددًا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وأكدت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 54880 شهيدًا و126227 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف الاحتلال عدوانه على غزة في 18 آذار 2025 إلى 4603 شهداء، 14186 إصابة.