108 شهداء في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن عددًا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 54880 شهيدًا و126227 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف الاحتلال عدوانه على غزة في 18 آذار 2025 إلى 4603 شهداء، 14186 إصابة.
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