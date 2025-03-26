11شهيدا جراء قصف الاحتلال وسط قطاع غزة

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أنه استشهد 5 فلسطينيين، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال تكية في محيط مسجد القسام بالنصيرات.
كما استشهد 4 فلسطينيين بقصف طائرات الاحتلال لتجمع في مخيم بالنصيرات.
واستشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بقصف طائرات الاحتلال خيام للنازحين في الزوايدة وسط قطاع غزة.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي للفلسطينيين لإحياء ليلة القدر
-
هيئة أممية: الفرق الطبية بغزة منهكة وتحتاج حماية ودعمًا عاجلين
-
معايير مزدوجة .. هل تستهدف الجنائية الدولية أفريقيا والدول الضعيفة فقط؟
-
قصف مدفعي على حي الشجاعية وسط قطاع غزة
-
إسرائيل تطلق سراح مخرج فلسطيني حائز جائزة أوسكار
-
اقتحامات ليلية بالضفة والاحتلال يرفع أعلامه على منازل فلسطينيين
-
11 شهيدا بينهم 5 أطفال بغارات إسرائيلية على غزة منذ الفجر
-
الاحتلال يشن حملة اعتقالات بصفوف الشبان في رام الله