11شهيدا جراء قصف الاحتلال وسط قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهد 11 فلسطينيا، وأصيب العشرات جراء سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على مناطق وسط قطاع غزة.

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وأشارت مصادر فلسطينية إلى أنه استشهد 5 فلسطينيين، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال تكية في محيط مسجد القسام بالنصيرات.



كما استشهد 4 فلسطينيين بقصف طائرات الاحتلال لتجمع في مخيم بالنصيرات.