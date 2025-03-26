الأربعاء 2025-03-26 07:57 م
 

11شهيدا جراء قصف الاحتلال وسط قطاع غزة

غزة
غزة
 
الأربعاء، 26-03-2025 07:46 م

الوكيل الإخباري-    استشهد 11 فلسطينيا، وأصيب العشرات جراء سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على مناطق وسط قطاع غزة.

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وأشارت مصادر فلسطينية إلى أنه استشهد 5 فلسطينيين، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال تكية في محيط مسجد القسام بالنصيرات.


كما استشهد 4 فلسطينيين بقصف طائرات الاحتلال لتجمع في مخيم بالنصيرات.


واستشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بقصف طائرات الاحتلال خيام للنازحين في الزوايدة وسط قطاع غزة.

 
gnews

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