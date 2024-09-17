11 ألف طالب فلسطيني استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، إن نحو 11 ألف طالب فلسطيني استشهدوا، و 17772 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، في السابع من تشرين الأول الماضي.

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وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 10888، وإصابة 17224، فيما استشهد في الضفة 113 طالبا وأصيب 548 آخرون، إضافة إلى اعتقال 429.



وأشارت إلى استشهاد 529 معلما وإداريا، وإصابة 3686 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتقال أكثر من 129 في الضفة.



ولفتت إلى أن 362 مدرسة حكومية وجامعة ومبنى تابعا للجامعات و65 مبنى تابعا لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى لتضرر 124 منها بشكل بالغ، و62 للتدمير الكامل، كما تعرضت 69 مدرسة و5 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب، وتم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.