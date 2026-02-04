الأربعاء 2026-02-04 11:59 ص

11 ألف مريض بالسرطان محرومون من العلاج التخصصي والتشخيصي داخل وخارج قطاع غزة

الأربعاء، 04-02-2026 10:55 ص
قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، إن مرضى السرطان في قطاع غزة يشكلون الوجه الأصعب من المعاناة والمصير المجهول.


وأضافت في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للسرطان أن 11 ألف مريض بالسرطان محرومون من العلاج التخصصي والتشخيصي داخل وخارج القطاع.

وبينت الوزارة أن 4 آلاف مريض ممن لديهم تحويلات علاج بالخارج ينتظرون منذ أكثر من عامين فتح المعبر وتسهيل سفرهم.

وقالت إن خروج المستشفيات التخصصية وتدمير مركز غزة للسرطان فاقم من معاناة المرضى .
وأوضحت الوزارة أن مقومات تقديم الرعاية لمرضى السرطان مدمرة ومستنزفه أهمها أصناف العلاج الكيماوي وأجهزة التشخيص.

ولفتت إلى أن 64 % من أدوية السرطان رصيدها صفر، مشيرة لعدم توفر أجهزة التشخيص المبكر والمتابعة يفاقم الحالة الصحية للمرضى كجهاز الرنين المغناطيسي والمامو جرام.

وأوضحت أن مرضى السرطان مُحاصرون بأوضاع صحية واجتماعية ونفسية واقتصادية كارثية .

وناشدت الوزارة كافة الجهات لتمكين المرضى من السفر للعلاج بالخارج وإدخال الأدوية الضرورية لهم وإعادة تأهيل مراكز تقديم الخدمة.
 
 


