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11 شهيدا إثر قصف الاحتلال منزلا بحي الشجاعية

جرافة إسرائيلية تجرف المنازل المهدمة في غزة
جرافة إسرائيلية تجرف المنازل المهدمة في غزة
السبت، 04-01-2025 10:39 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد 11 فلسطينياً ، اليوم السبت، في قصف الاحتلال منزلا بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.اضافة اعلان


وأفادت تقارير صحفية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة سمارة بحي الشجاعية شرق غزة، ما أدى لاستشهاد 11 فلسطينياً وإصابة آخرين.

وأضاف أن عدد شهداء قصف الاحتلال منزلا في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ارتفع إلى 3 شهداء.

واستشهد فلسطينيان في غارة للاحتلال على شمال مدينة رفح.

وأطلقت طائرات الاحتلال المروحية نيرانها الثقيلة تجاه غرب جباليا شمال القطاع، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها بكثافة تجاه منازل الفلسطينيين في منطقتي الصفطاوي والتوام شمالا.

وفا
 
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