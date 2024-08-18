11 شهيدا بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

الوكيل الإخباري- أفادت قناة الأقصى الفضائية باستشهاد 7 جراء قصف الاحتلال لشقة سكنية في شارع المزرعة بدير البلح، وسط قطاع غزة.



وأضافت القناة أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع خلفت 4 شهداء وعدد من المصابين.