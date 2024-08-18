11 شهيدا بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

وأضافت القناة أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع خلفت 4 شهداء وعدد من المصابين.
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