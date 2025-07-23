11 شهيدا بينهم جنين جراء القصف الإسرائيلي لمدينة غزة

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الوكيل الإخباري- استشهد سبعة فلسطينيين بينهم جنين جراء قصف إسرائيلي لشقة سكنية بالقرب من مسجد الفلاح في تل الهوى غربي مدينة غزة.

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كما استشهد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في متنزه الشاطئ غربي مدينة غزة.