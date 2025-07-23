11 شهيدا بينهم جنين جراء القصف الإسرائيلي لمدينة غزة

كما استشهد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في متنزه الشاطئ غربي مدينة غزة.
واستشهد فلسطيني وأصيب آخر جراء استهداف إسرائيلي في محيط مسجد الإيبكي بحي الدرج وسط مدينة غزة.
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