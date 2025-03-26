11 شهيدا بينهم 5 أطفال بغارات إسرائيلية على غزة منذ الفجر

07:19 ص

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 11 شخصا –بينهم 5 أطفال- إثر غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم. اضافة اعلان





واستأنفت إسرائيل حربها على قطاع غزة ، بعد فشل المفاوضات حول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي استمر لحوالي شهرين فقط .



وكالات

