11 شهيدا بينهم 5 أطفال بغارات إسرائيلية على غزة منذ الفجر

واستأنفت إسرائيل حربها على قطاع غزة ، بعد فشل المفاوضات حول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي استمر لحوالي شهرين فقط .
وكالات
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