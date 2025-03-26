الأربعاء 2025-03-26 08:21 ص
 

11 شهيدا بينهم 5 أطفال بغارات إسرائيلية على غزة منذ الفجر

أرشيفية
أرشيفية
 
الأربعاء، 26-03-2025 07:19 ص
الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 11 شخصا –بينهم 5 أطفال- إثر غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.اضافة اعلان


واستأنفت إسرائيل حربها على قطاع غزة ، بعد فشل المفاوضات حول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي استمر لحوالي شهرين فقط .

وكالات
 
gnews

أحدث الأخبار

H

الوفيات وفيات الأربعاء 26-3-2025

قوات الاحتلال والمستوطنون صعّدوا اعتداءاتهم بالضفة الغربية بالتزامن مع العدوان على غزة

فلسطين اقتحامات ليلية بالضفة والاحتلال يرفع أعلامه على منازل فلسطينيين

ا

عربي ودولي أنقرة وواشنطن تسعيان لتذليل خلافات الصناعات الدفاعية

مارادونا توفي في 25 نوفمبر 2020

منوعات التحقيقات تتسع .. حارس مارادونا الشخصي في ورطة

ت

عربي ودولي صحيفة: بريطانيا ستزيد نفقاتها الدفاعية

أرشيفية

عربي ودولي وسائل إعلام حوثية: العدوان الأميركي شن 17 غارة على محافظة صعدة

ت

طب وصحة لماذا نحب الأطعمة الدهنية؟

أرشيفية

فلسطين 11 شهيدا بينهم 5 أطفال بغارات إسرائيلية على غزة منذ الفجر



 
 





الأكثر مشاهدة