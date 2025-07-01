الثلاثاء 2025-07-01 11:50 م
 

11 شهيدا جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات قرب محور نتساريم

11 شهيدا جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات قرب محور نتساريم
ارشيفية
 
الثلاثاء، 01-07-2025 10:57 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة الأناضول باستشهاد 11 فلسطينيا وإصابة 84 آخرين إثر قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق النار على منتظري المساعدات قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة. اضافة اعلان
 
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