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11 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي للنصيرات وخانيونس

أرشيفية
أرشيفية
 
الأحد، 20-04-2025 09:17 ص
الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة شهداء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة في النصيرات وسط قطاع غزة منتصف الليلة الماضية إلى عشرة شهداء.اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مخيّم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد عشرة فلسطينيين، وإصابة العشرات بجراح.

كما استشهدت فلسطينية وأصيب أربعة آخرين ، صباح اليوم الأحد، جراء قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

بترا
 
gnews

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