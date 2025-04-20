11 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي للنصيرات وخانيونس

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مخيّم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد عشرة فلسطينيين، وإصابة العشرات بجراح.
كما استشهدت فلسطينية وأصيب أربعة آخرين ، صباح اليوم الأحد، جراء قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
بترا
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