 
الأحد 2024-10-13 08:54 ص
 

11 شهيدا في غارت للاحتلال على مخيمي النصيرات وجباليا

نقل جرحى من مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة إلى مستشفيات مدينة غزة
نقل جرحى من مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة إلى مستشفيات مدينة غزة
الأحد، 13-10-2024 08:15 ص
الوكيل الإخباري- استشهد 11فلسطينياً وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيمي النصيرات وجباليا في قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في القطاع منذ الفجر إلى 37.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، وباستشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مخيم جباليا شمال القطاع، مضيفة أن العدد مرشح للزيادة في ظل وجود مصابين في حالات حرجة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تضع سواتر ترابية في الشوارع الرئيسية بين مدينة غزة وشمال القطاع، مشيرةً إلى أن الاحتلال يعمل على فصل المدينة عن مناطق الشمال في عدوانه البري المتواصل منذ ثمانية أيام.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نسفت عشرات المنازل في مخيم جباليا باستخدام "روبوتات" متفجرة، مخلفةً العشرات من الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,175 فلسطينياً، وإصابة 98,336آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وفا
 
gnews

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نقل جرحى من مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة إلى مستشفيات مدينة غزة

فلسطين 11 شهيدا في غارت للاحتلال على مخيمي النصيرات وجباليا



 


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