11 شهيدا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين، إنه وصل مستشفيات القطاع 11 شهيدا و11 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.