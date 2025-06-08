11 شهيدا في قصف ورصاص الاحتلال بمناطق عدة في قطاع غزة

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلتان في قصف مسيّرة للاحتلال خيام نازحين بمواصي خان يونس، كما استشهدت الطفلة ديما أبو موسى متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف سابق للاحتلال على مدينة خان يونس.
وفي مدينة رفح، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 70 آخرون بنيران جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات غربي المدينة.
وفي وسط قطاع غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات عند ما يسمى بـ “محور نتساريم".
كما نسف جيش الاحتلال منازل فلسطينيين ومنشآت في جباليا شمالي القطاع وشرقي مدينة غزة.
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