11 شهيدا وعشرات الجرحى الفلسطينيبن برصاص الاحتلال شمال الضفة الغربية

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن "مجمل عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المشافي جراء عدوان الاحتلال في جنين وطوباس بلغ 11 ، فيما أعلنت جمعية الهلال الأحمر نقل شهيد من اليامون.
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