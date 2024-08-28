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11 شهيدا وعشرات الجرحى الفلسطينيبن برصاص الاحتلال شمال الضفة الغربية

جنازة شهيد
جنازة شهيد
الأربعاء، 28-08-2024 10:36 م

الوكيل الإخباري-    استشهد11فلسطينيا، وأصيب العشرات برصاص قوات الاحتلال خلال عملية عسكرية شنها الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، جوا وبرا على مناطق مختلفة في شمال الضفة الغربية المحتلة، مستهدفا خلالها مخيمات اللاجئين في طولكم وجنين وطوباس.

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وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن "مجمل عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المشافي جراء عدوان الاحتلال في جنين وطوباس بلغ 11 ، فيما أعلنت جمعية الهلال الأحمر نقل شهيد من اليامون.

 
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