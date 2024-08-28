11 شهيدا وعشرات الجرحى الفلسطينيبن برصاص الاحتلال شمال الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- استشهد11فلسطينيا، وأصيب العشرات برصاص قوات الاحتلال خلال عملية عسكرية شنها الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، جوا وبرا على مناطق مختلفة في شمال الضفة الغربية المحتلة، مستهدفا خلالها مخيمات اللاجئين في طولكم وجنين وطوباس.

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