11 شهيدا وعشرات الجرحى في غارات الاحتلال على غزة ورفح

وأفادت تقارير صحفية باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال حي الكرامة شمال مدينة غزة، وباستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.
وأضافت أن قوات الاحتلال أعدمت شابا بالرصاص أثناء محاولته النزوح من شمال غزة إلى وسط القطاع، حيث أطلق الرصاص صوبه ومنعت طواقم الإسعاف الاقتراب منه وتركته ينزف إلى أن ارتقى، قبل أن يسمحوا بانتشال جثمانه، حيث نقل إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.
وفي جنوب القطاع، انتشل فلسطينيون وطواقم الإسعاف والإنقاذ، جثامين أربعة شهداء ارتقوا في غارات الاحتلال على مناطق متفرقة شرق مدينة رفح.
وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء في القطاع منذ فجر اليوم إلى 37 شهيدا على الأقل.
وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وأحياء الكرامة والصبرة وتل الهوا والرمال والزيتون في مدينة غزة، وحي الشابورة وسط رفح جنوب القطاع.
وأقدمت قوات الاحتلال على نسف عدد من المباني السكنية غرب مخيم جباليا شمال القطاع.
وفا
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