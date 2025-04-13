11 شهيدا و111 إصابة في قطاع غزة خلال يوم

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفا و 944 شهيدا و 116 ألفا و 156 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023.
ولفتت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي بلغت ألفا و 574 شهيدا، و 4 آلاف و 115 إصابة.
بترا
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