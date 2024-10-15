11.400 طالب استُشهدوا في غزة والضفة منذ بدء العدوان

الوكيل الإخباري- قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، إن 11,406 طالباً استُشهد و18,556 أصيب بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على قطاع غزة والضفة.



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