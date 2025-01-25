114 أسيرا فلسطينيا محررا وصلوا رام الله

من جانبها، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية بدء نقل الأسرى الفلسطينيين من سجن كتسيعوت في النقب تمهيدا لوصولهم لمعبر كرم أبو سالم على حدود قطاع غزة.
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