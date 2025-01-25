114 أسيرا فلسطينيا محررا وصلوا رام الله

06:40 م

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر فلسطينية إن “3 حافلات تقلّ 114 أسيرا (فلسطينيا) محررا تصل إلى مدينة رام الله، بعد تحررهم ضمن صفقة طوفان الأحرار”. اضافة اعلان





من جانبها، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية بدء نقل الأسرى الفلسطينيين من سجن كتسيعوت في النقب تمهيدا لوصولهم لمعبر كرم أبو سالم على حدود قطاع غزة.