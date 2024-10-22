115 شهيدا و487 مصابا في غزة خلال 48 ساعة

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 382 على القطاع إلى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 42718 شهيدا و 100282 مصابا.
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