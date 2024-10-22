115 شهيدا و487 مصابا في غزة خلال 48 ساعة

الوكيل الإخباري- ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال 48 ساعة، 7 مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 115 شهيدا و487 مصابا، وفق وزارة الصحة في غزة.

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