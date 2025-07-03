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118 شهيدا في غزة خلال الساعات 24 الماضية

غزة
غزة
 
الخميس، 03-07-2025 03:50 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت 118 شهيدا، و581 إصابة خلال الساعات 24 الماضية.

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وأشارت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، بسبب عدم قدرة طواقم الإسعاف والدفاع المدني على الوصول إليهم.


وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 56 ألفا و130 شهيدا، و135 ألفا و173 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023.

 
 
gnews

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