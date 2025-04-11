12شهيدا جراء قصف الاحتلال في خان يونس وبيت لاهيا

الوكيل الإخباري- استشهد 10 فلسطينيين من عائلة واحدة، معظمهم من الأطفال جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، منزلا في منطقة الكتيبة شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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