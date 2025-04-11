12شهيدا جراء قصف الاحتلال في خان يونس وبيت لاهيا

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في منطقة العطاطرة في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
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