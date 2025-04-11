الجمعة 2025-04-11 11:03 ص
 

12شهيدا جراء قصف الاحتلال في خان يونس وبيت لاهيا

غزة
غزة
 
الجمعة، 11-04-2025 09:34 ص

الوكيل الإخباري-    استشهد 10 فلسطينيين من عائلة واحدة، معظمهم من الأطفال جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، منزلا في منطقة الكتيبة شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في منطقة العطاطرة في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

 
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