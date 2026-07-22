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12 شهداء و12 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة

الأمم المتحدة: استمرار عمليات النزوح قرب "الخط الأصفر" في غزة
غزة
 
الأربعاء، 22-07-2026 12:16 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، إنه وصل لمستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 شهداء و12 إصابة.اضافة اعلان


وأضافت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
 
 


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