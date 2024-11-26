12 شهيدا جراء قصف إسرائيلي على غزة وجباليا

وقالت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، إن 11 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.
وأضافت أن طفلا استشهد برصاصة أطلقتها طائرة "كواد كابتر" إسرائيلية على شارع غزة القديم بجباليا البلد شمالي القطاع.
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