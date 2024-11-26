12 شهيدا جراء قصف إسرائيلي على غزة وجباليا

الوكيل الإخباري- استشهد 12 فلسطينيا جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق بقطاع غزة.

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وقالت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، إن 11 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.