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12 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة

غزة
غزة
الأحد، 01-09-2024 08:51 م

الوكيل الإخباري-  استشهد 6 فلسطينيين، وأصيب آخرون اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين على دوار التعليم شمال غزة، بحسب مصادر إعلامية فلسطينية.

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وأشارت المصادر إلى استشهاد 4 فلسطينيين، جراء قصف إسرائيلي لسيارة مدنية جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.


وأستشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي لمنطقة أبو حلاوة شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

 
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