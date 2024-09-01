12 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة

الوكيل الإخباري- استشهد 6 فلسطينيين، وأصيب آخرون اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين على دوار التعليم شمال غزة، بحسب مصادر إعلامية فلسطينية.

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وأشارت المصادر إلى استشهاد 4 فلسطينيين، جراء قصف إسرائيلي لسيارة مدنية جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.