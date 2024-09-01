12 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة

وأشارت المصادر إلى استشهاد 4 فلسطينيين، جراء قصف إسرائيلي لسيارة مدنية جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأستشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي لمنطقة أبو حلاوة شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
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