السبت 2025-03-22 10:22 ص
 

12 شهيد بعد غارة إسرائيلية على شقة سكنية في غزة

القصف الإسرائيلي يطال منازل سكنية
القصف الإسرائيلي يطال منازل سكنية
 
السبت، 22-03-2025 09:44 ص
الوكيل الإخباري-   يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات استهدفت مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه، وذلك استمرارا لخرق اتفاق وقف إطلاق النار.اضافة اعلان


واستهدفت الغارات الإسرائيلية العنيفة منازل وأراضي زراعية في مدينة غزة (شمال)، وقصف الطيران الإسرائيلي أرضا زراعية في محيط منطقة الكرامة غربي المدينة.

وأفادت تقارير بسقوط 12 شهيدا بينهم 6 أطفال وإصابة آخرين، في غارة استهدفت شقة بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأضافت أن فرق الإسعاف نقلت جثامين شهداء وعددا من الجرحى إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة بعد الغارة الإسرائيلية.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، قصف الطيران الإسرائيلي منزلا غير مأهول مكون من 4 طوابق يعود لعائلة شراب وسط المدينة، ودمرت الغارة الإسرائيلية المنزل بالكامل، وتسببت في دمار بالمنازل المجاورة.

كما قصف الجيش الإسرائيلي موقعا للشرطة البحرية غربي دير البلح وسط القطاع، دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي هذه الأثناء، أطلقت المدفعية الإسرائيلية نيران قذائفها تجاه محيط منطقة المغراقة وسط القطاع، في حين استهدفت غارة من الطيران الحربي أرض المحررات غربي خان يونس، من دون ورود معلومات أولية عن سقوط ضحايا.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مروحية عسكرية إسرائيلية أطلقت النار بكثافة على مناطق شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع، كما قصفت إسرائيل بالمدفعية المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

الجزيرة
 
 
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