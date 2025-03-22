12 شهيد بعد غارة إسرائيلية على شقة سكنية في غزة

واستهدفت الغارات الإسرائيلية العنيفة منازل وأراضي زراعية في مدينة غزة (شمال)، وقصف الطيران الإسرائيلي أرضا زراعية في محيط منطقة الكرامة غربي المدينة.
وأفادت تقارير بسقوط 12 شهيدا بينهم 6 أطفال وإصابة آخرين، في غارة استهدفت شقة بحي التفاح شرقي مدينة غزة.
وأضافت أن فرق الإسعاف نقلت جثامين شهداء وعددا من الجرحى إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة بعد الغارة الإسرائيلية.
وفي خان يونس جنوبي القطاع، قصف الطيران الإسرائيلي منزلا غير مأهول مكون من 4 طوابق يعود لعائلة شراب وسط المدينة، ودمرت الغارة الإسرائيلية المنزل بالكامل، وتسببت في دمار بالمنازل المجاورة.
كما قصف الجيش الإسرائيلي موقعا للشرطة البحرية غربي دير البلح وسط القطاع، دون الإبلاغ عن إصابات.
وفي هذه الأثناء، أطلقت المدفعية الإسرائيلية نيران قذائفها تجاه محيط منطقة المغراقة وسط القطاع، في حين استهدفت غارة من الطيران الحربي أرض المحررات غربي خان يونس، من دون ورود معلومات أولية عن سقوط ضحايا.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن مروحية عسكرية إسرائيلية أطلقت النار بكثافة على مناطق شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع، كما قصفت إسرائيل بالمدفعية المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
متحدثون بمجلس الأمن: أنشطة الاستيطان غير المنضبطة تهدد قيام الدولة الفلسطينية
-
موافقة أمريكية مبدئية على مقترح مصري لوقف إطلاق النار في غزة
-
الحوثيون: سنواصل الهجمات حتى رفع الحصار عن غزة
-
جيش الاحتلال ينسف مبنى مستشفى الصداقة بغزة
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
-
المحكمة العليا في إسرائيل تعلّق قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك
-
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان في شمالي غزة
-
فرنسا تعارض أي شكل من أشكال الضم في غزة والضفة الغربية