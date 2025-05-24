12 شهيد في قصف الاحتلال خان يونس ورفح

وأفادت مصادر ، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منطقة مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 7 فلسطينيين على الأقل وإصابة 60آخرين بجروح.
وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت منزلا لعائلة الشريف في محيط مدينة أصداء شمال غرب مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد خمسة فلسطينيين .
وأوضحت مصادر طبية، أن 21 شهيدا ارتقوا منذ فجر اليوم السبت، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وفا
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