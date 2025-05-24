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12 شهيد في قصف الاحتلال خان يونس ورفح

شهداء في غزة بسبب القصف الإسرائيلي
شهداء في غزة بسبب القصف الإسرائيلي
 
السبت، 24-05-2025 11:56 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد 12 فلسطينياً على الأقل وأصيب العشرات، اليوم السبت، في قصف الاحتلال خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منطقة مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 7 فلسطينيين على الأقل وإصابة 60آخرين بجروح.

وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت منزلا لعائلة الشريف في محيط مدينة أصداء شمال غرب مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد خمسة فلسطينيين .

وأوضحت مصادر طبية، أن 21 شهيدا ارتقوا منذ فجر اليوم السبت، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفا
 
gnews

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