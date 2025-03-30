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120 ألف مصلٍ يؤدون صلاة العيد في الأقصى

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أرشيفية
 
الأحد، 30-03-2025 11:35 ص
الوكيل الإخباري-  أدى 120 ألف مُصلٍ، اليوم الأحد، صلاة عيد الفطر السعيد في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.اضافة اعلان


وقالت محافظة القدس في بيان مقتضب، إن 120 ألف مصلٍ أدوا صلاة العيد في ساحات وداخل المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال المشددة.
 
gnews

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