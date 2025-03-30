120 ألف مصلٍ يؤدون صلاة العيد في الأقصى

وقالت محافظة القدس في بيان مقتضب، إن 120 ألف مصلٍ أدوا صلاة العيد في ساحات وداخل المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال المشددة.
-
أخبار متعلقة
-
العليا للكنائس في فلسطين: نستقبل عيد الفطر بحزن ومعاناة
-
الاحتلال يبدأ توسيع "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب غزة
-
فلسطين: الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي في عيد الفطر
-
أكثر من 9500 أسير في سجون الاحتلال يواجهون جرائم منظمة وممنهجة
-
جيش الاحتلال يبدأ عملية برية لتوسيع "منطقة التأمين الدفاعية" في جنوب غزة
-
الحية: وصلنا مراحل متقدمة بنقاشات قيادة لجنة الإسناد في غزة
-
"الميزان": اسرائيل تواصل أفعالها الوحشية بحق المعتقلين في سجونها
-
حماس توافق على مقترح وقف إطلاق النار الذي تلقته قبل يومين