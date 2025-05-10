13 شهيدًا بغزة والاحتلال يستهدف النازحين في المواصي

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 13 شخصًا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم.
وتعرضت أحياء مدينة غزة مجددًا لغارات جوية وقصف مدفعي، وتزامن ذلك مع تعرض قوة إسرائيلية لكمين في حي الشجاعية أسفر عن إصابة ضابطين و7 جنود.
وشُيّعت من مستشفى الشفاء بغزة جثامين 5 شهداء، بينهم 3 أطفال من عائلة واحدة، استهدفهم قصف إسرائيلي فجر اليوم في حي الصبرة جنوبي المدينة.
واستشهد فلسطيني آخر في غارة على حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.
وفي مدينة غزة أيضًا، قال الدفاع المدني إن طواقمه انتشلت جثماني شهيدين من مدرسة الكرامة التي تؤوي نازحين، بعد استهدافها مؤخرًا شرقي حي التفاح.
وإلى الشمال من غزة، استشهدت طفلة متأثرة بجروحها في قصف سابق على مدينة بيت لاهيا.
كما أُصيبت سيدة بعد استهدافها من قوات الاحتلال في شارع السكة بتل الزعتر في مخيم جباليا.
وبالتوازي، أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شمال غرب بيت لاهيا.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلات قرب السياج الحدودي في محيط بيت لاهيا وبيت حانون، وتعرضت مؤخرًا لكمائن في المنطقة أوقعت قتلى وجرحى من جنودها.
وفي تطورات ميدانية أخرى، أفادت تقارير صحفية باستشهاد شخص وإصابة آخرين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف فلسطينيين بمنطقة المواصي الساحلية المكتظة بالنازحين غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
كما أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد طفل برصاص البحرية الإسرائيلية في ساحل مدينة رفح.
وأفادت مصادر فلسطينية بتعرض عدة مناطق في رفح ومحيطها لغارات جوية وقصف مدفعي، وبالتوازي نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة للمباني السكنية بالمدينة التي تحتل أجزاء منها.
يأتي ذلك وسط تصاعد عمليات المقاومة ضد القوات المتوغلة، وهو ما أظهرته الكمائن الأخيرة التي تبنتها كتائب القسام وأوقعت قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.
وفي خان يونس القريبة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون إثر قصف من مسيّرة إسرائيلية استهدف مجموعة من الأهالي في منطقة جورة اللوت شرق المدينة.
كذلك قصفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 23 شهيدًا و124 مصابًا.
وقالت الوزارة إن 2701 فلسطيني استشهدوا وأُصيب 7432 منذ استئناف العدوان على القطاع في مارس/آذار الماضي.
وأضافت أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52,810 شهداء و119,473 مصابًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي 18 مارس/آذار الماضي، استأنفت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة بعد أن انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار.
الجزيرة
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