13 شهيدا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- ارتقى ستة فلسطينيين شهداء، بينهم طفل، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمحيط مفترق الأمن العام في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

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كما استشهد 4 فلسطينيين، بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية وخيمة نازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



واستشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.