13 شهيدا جراء قصف الاحتلال غزة وخانيونس

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال خيام نازحين في مخيم الشافعي غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.
وتمكنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من انتشال شهيدين، إثر قصف مجموعة من المدنيين في قيزان النجار جنوب مدينة خانيونس.
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