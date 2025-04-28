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13 شهيدا جراء قصف الاحتلال غزة وخانيونس

غزة
غزة
 
الإثنين، 28-04-2025 09:30 م

الوكيل الإخباري-   استشهد 9 فلسطينيين، وأصيب العشرات، جراء قصف طائرات الاحتلال مساء اليوم الاثنين، مجموعة من الفلسطينيين في شارع اللبابيدي غرب مفترق الغفري بمدينة غزة.

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كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال خيام نازحين في مخيم الشافعي غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.


وتمكنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من انتشال شهيدين، إثر قصف مجموعة من المدنيين في قيزان النجار جنوب مدينة خانيونس. 

 
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