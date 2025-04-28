13 شهيدا جراء قصف الاحتلال غزة وخانيونس

الوكيل الإخباري- استشهد 9 فلسطينيين، وأصيب العشرات، جراء قصف طائرات الاحتلال مساء اليوم الاثنين، مجموعة من الفلسطينيين في شارع اللبابيدي غرب مفترق الغفري بمدينة غزة.

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كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال خيام نازحين في مخيم الشافعي غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.