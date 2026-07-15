13 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

وقالت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي، إن ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة بلغ 13 شهيدا، منهم 12 شهيدا جديدا وشهيد متأثر بجراحه، فيما بلغ عدد الإصابات 18 إصابة.
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